POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Offenburg - Kinzigtal

Offenburg (ots) - Offenburg - Angehalten

Ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinwirkung war ein 42-jähriger Autofahrer am Mittwochmorgen kurz vor 3 Uhr im Bereich des Messekreisels unterwegs. Eine Blutentnahme im Klinikum Offenburg folgte, die Anzeige an die Staatsanwaltschaft Offenburg wird gefertigt.

Offenburg - Wirtschaftlicher Totalschaden war die Folge

Alkoholkonsum in Verbindung mit zu hoher Geschwindigkeit war vermutlich die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 01:30 Uhr in der Maria-und-Georg-Dietrich-Straße. Ein 37-Jähriger kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und setzte auf einem Hügel auf. Dabei wurde die rechte Vorderseite des Ford im Bereich der Vorderachse und des Kotflügels so stark beschädigt, dass an dem Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 600 Euro entstand. Nachdem das Auto mit dem Abschleppunternehmen abtransportiert wurde, kam der Unfallverursacher ins Krankenhaus um eine Blutprobe abzugeben. Der Führerschein des 37-Jährigen wurde in Verwahrung genommen, die Strafanzeige wird folgen.

Offenburg - Freiwillig herausgegeben

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochmorgen kurz nach Mitternacht in der Hauptstraße wurde ein 22-jähriger Autofahrer angehalten und kontrolliert. Der Mann hatte nicht nur Betäubungsmittel konsumiert, sondern war auch im Besitz einer Kleinmenge Cannabis. Der Mann wurde belehrt, das Cannabis beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Altenheim - Wohnungseinbruch, Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Einbrecher suchten am Dienstag in der Zeit zwischen 7.15 Uhr und 20.45 Uhr ein Mehrfamilienhaus im Schwalbenweg auf. Die Unbekannten verschafften sich über ein auf der Rückseite befindliches Fenster Zutritt zu dem Wohnhaus. In dem Haus wurden alle drei Wohnungen aufgesucht, Schränke und Kommoden durchwühlt und Wertgegenstände entwendet. Die Polizei in Neuried sucht nach Zeugen, die am Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Schwalbenweg gesehen haben, Telefon 0781/21-2200.

Gengenbach - Aufgehalten

Eine Polizeistreife kontrollierte am Dienstag gegen 18.30 Uhr einen Rollerfahrer, der von Gengenbach nach Schwaibach unterwegs war. Der Fahrer roch nach Alkohol und die Überprüfung ergab eine erhöhte Alkoholbeeinträchtigung, die das Führen eines Fahrzeuges nicht mehr zuließ. Der Roller blieb stehen, die Anzeige an das Landratsamt folgt.

Haslach - Hund kollidiert mit LKW

Plötzlich und unvermittelt rannte ein nicht angeleinter Hund in der Ortsdurchfahrt von Haslach auf die Bundesstraße. Nach Angaben des Hundebesitzers erschreckte sich das Tier und rannte daraufhin auf die Straße. Dort stieß die Dogge frontal mit einem LKW zusammen, wurde überrollt und tödlich verletzt. Am LKW entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Offenburg - Handtasche auf dem Beifahrersitz

Innerhalb von 45 Minuten nutzte ein Unbekannter die Gunst der Stunde und schlug die Beifahrerscheibe eines Fiats ein. Eine auf dem Beifahrersitz liegende schwarze Handtasche hatte die Aufmerksamkeit des Unbekannten erweckt. Neben dem Verlust eines Geldbeutels, diverser Karten und eines Schlüssels wird der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände auf etwas über 100 Euro geschätzt. Hinweise auf einen Täter gibt es nicht.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell