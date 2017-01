POL-OG: Kippenheim - Einbruch in eine Recyclingfirma

Kippenheim (ots) - Kippenheim - Einbruch in eine Recyclingfirma

Ein 34 Jahre alter Mann verschaffte sich am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr unerlaubt Zutritt in eine Recyclingfirma in der Straße "Freimatte". Der Täter stieg über das Zugangstor in das Areal und schlug eine Fensterscheibe ein, umso in die Räumlichkeiten zu gelangen. Aus dem Bürogebäude wurde dann Bargeld entwendet und der Tresor aus der Wand gerissen. Danach verließ der Einbrecher mit einem auf dem Hof abgestellten Opel durch das Areal. Da er sich dann aber im Grünen festgefahren hatte, musste er zu Fuß weiter flüchten. Durch die verständigte Polizei und mit Hilfe von aufmerksamen Zeugen konnte der 34-jährige Mann dann kurze Zeit später festgenommen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest durch die Beamten des Polizeireviers Lahr ergab einen Wert von fast zwei Promille Alkohol. Bei der weiteren Sachverhaltsabklärung auf der Dienstelle fing der Täter dann an einer der eingesetzten Beamten zu beleidigten. Nach abgeschlossenen Ermittlungen wurde er dann wieder entlassen. Am und im Areal entstand ein Sachschaden von über 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell