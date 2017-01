POL-OG: Offenburg - Aufgefahren

Offenburg (ots) - Offenburg - Aufgefahren

Aus Unachtsamkeit fuhr am Dienstmorgen ein VW-Fahrer einem vorausfahrenden Seat auf. Bei dem Unfall gegen 7 Uhr in der Gustav-Heinemann-Straße entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

