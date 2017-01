POL-OG: Meldungen Bereich Achern, Kehl und Renchtal

Offenburg (ots) - Achern - Sachbeschädigung an Schulgebäude

Unbekannte Täter beschmierten in der Nacht zum Dienstag an einer Schule in der Berliner Straße eine weiße Gebäudewand und die Bodenplatten im Eingangsbereich. Hierdurch entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Achern/Oberkirch unter der Telefonnummer 07841/7066-0 zu melden.

Oberkirch - Kind durch Pkw erfasst

Ein elfjähriges Kind wurde am Montagnachmittag bei einem Unfall in der Nußbacher Straße verletzt. Das Kind stieg gegen 16.15 Uhr aus einem Linienbus aus und überquerte vor dem Bus die Straße. Ein überholender 50-jähriger Peugeot-Fahrer erfasste das Kind mit seinem Fahrzeug, sodass dieses auf die Fahrbahn geworfen wurde. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon.

Kehl - Zu tief ins Glas geschaut

Einen Wert von über einem Promille zeigte am Dienstagmorgen kurz nach 3 Uhr ein Alkoholtest in der Schulstraße an. Ein 23-jähriger Autofahrer war dort einer Kontrolle unterzogen worden. Die Beamten des Polizeireviers Kehl untersagten die Weiterfahrt und behielten den Führerschein ein.

Achern - Verkehrsunfall

Etwa 4000 Euro Sachschaden schätzten die Polizeibeamten bei einem Unfall am Montagnachmittag in der Schwarzwaldstraße. Ein 47-jähriger VW-Fahrer fuhr beim Anfahren vom Fahrbahnrand gegen einen vorbeifahrenden Pkw.

Achern, Großweier - Aluleiter-Besitzer und Täter gesucht

Die Beamten des Polizeirevier Achern/Oberkirch suchen den Besitzer einer 19-Stufigen-Alu-Leiter. Unbekannte Täter nutzten die Leiter um in ein Anwesen im Steinfeld zu gelangen. Im Zeitraum vom Sonntagnachmittag 12 Uhr bis Montagmorgen 9 Uhr gelangten die Täter über ein Fenster oberhalb der Terrassentür in das Haus. Im Inneren wurden sämtliche Schränke und Behältnisse durchsucht und diverse Schmuckgegenstände entwendet. Am Tatort ließen die Einbrecher die zuvor mitgebracht Leiter zurück. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 07841/7066-0 entgegen.

Achern - Unfall im westlichen Kreisel auf der L87

Etwa 15.000 Euro Sachschaden entstanden am Montagmorgen gegen 10.15 Uhr beim westlichen Kreisverkehr auf der L87 an der AS Achern. Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer kam beim Befahren des Kreisels von der linken auf die rechte Fahrspur und kollidierte seitlich mit einem Mazda. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

