POL-OG: Meldungen Bereich Rastatt und Murgtal

Offenburg (ots) - Rastatt -Sachschaden nach Unfall

Ein 26-jähriger Suzuki-Fahrer übersah beim Fahrstreifenwechsel in der Rauentaler Straße einen auf der Rechtsabbiegespur fahrenden Fiat-Fahrer. Bei dem Unfall am Montagabend gegen 18 Uhr schätzten die Beamten des Polizeireviers Rastatt den Schaden auf zirka 5.000 Euro.

Muggensturm- Wohnungseinbruchsdiebstahl

Die Abwesenheit der Bewohner nutzten am Montag Unbekannte für einen Einbruch in ein Wohnhaus in der Hauptstraße aus. Die Täter drangen im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 20.45 Uhr über einen Maschendrahtzaun auf das Grundstück. Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten sie dann in die Wohnräume. Aus dem Anwesen wurden Schmuck und diverse Wertgegenstände entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Gaggenau unter 07225/9887-0 entgegen.

/we

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell