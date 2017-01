POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Offenburg und Kinzigtal

Offenburg (ots) - Offenburg - Blechschaden Beim Rangieren in der Heinrich-Hertz-Straße beschädigte am Montagmorgen gegen 11 Uhr ein Lkw-Fahrer einen Fiat. Bei dem Unfall notierten die Beamten des Reviers Offenburg einen Gesamtsachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Haslach - Wirtschaftlicher Totalschaden Die letzte Fahrt am Montag endete für einen Opel Corsa in der Schnellinger Straße mit einem wirtschaftlichen Totalschaden. Gegen 11.30 Uhr fuhr ein Ford-Fahrer von einem Grundstück kommend auf die Straße ein und übersah hierbei den Corsa. Nach dem Zusammenstoß mussten beide Fahrzeuge an den Abschlepphaken. Die Fahrer kamen mit dem Schrecken davon.

Haslach - Abgehauen Beim Rangieren beschädigte am Montagabend ein Lkw-Fahrer in der Schlattstraße eine Straßenlaterne. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den erstandenen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern.

Haslach - Leicht verletzt Glücklicherweise nur leicht verletzt wurden am Montagmittag kurz vor 14 Uhr zwei Autofahrer in der Schwarzwaldstraße bei einem Unfall. Aus Unachtsamkeit fuhr eine Chevrolet-Lenkerin einem vorausfahrenden Audi auf. Die 20-Jährige verursachte hierbei einen Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Haslach - Hoher Schaden Während ein 31 Jahre alter VW Touran-Lenker von Schnellingen kommend in die Kreuzung einfuhr, kam der 30-Jährige Unfallgegner mit seinem Dodge aus Richtung Bollenbach. Nachdem beide Fahrer an der Stoppstelle nicht angehalten hatten, kollidierten die Fahrzeuge im Kreuzungsbereich beim Schnellinger Dreieck miteinander. Bei dem Unfall am Dienstagmorgen gegen 05.45 Uhr entstand so ein Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro. Der VW-Fahrer wurde beim dem Zusammenstoß leicht verletzt.

/nj

