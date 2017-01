POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Lahr

Offenburg (ots) - Lahr - Vorfahrtsverletzung Weil sie die Vorfahrt eines Mercedes-Fahrers missachtet hatte, verursachte am Montagabend eine 36 Jahre alte Opel-Fahrerin einen Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Sie war auf der B415 in Richtung Stadtmitte unterwegs, als sie im Einmündungsbereich zur Hebelstraße mit dem bevorrechtigten B-Klasse-Fahrer zusammenstieß. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Lahr - Übersehen Mit Blechschaden in Höhe von 5.000 Euro endete am Montag ein Zusammenstoß zwischen zwei Markengefährten. Eine 48-Jährige Mercedes-Fahrerin wollte kurz nach 16 Uhr von der Stefanienstraße nach links in die Burgheimer Straße einbiegen, als sie dort gegen 16.15 Uhr mit einem A-Klasse-Fahrer kollidierte.

Lahr - Kind leicht verletzt Mit leichten Verletzungen für einen 7-Jährigen endete am Montagmittag ein Unfall in der Werderstraße. Kurz nach 13 Uhr war eine Audi-Fahrerin in Richtung Roonstraße unterwegs, als der kleine Mann die Straße querte und hierbei mit dem Pkw zusammenstieß. Das Kind stürzte auf die Straße und zog sich hierbei Schürfungen zu. Nach einer kurzen ärztlichen Versorgung im Klinikum konnte der Junge wieder nach Hause.

/nj

