POL-OG: Achern - Ein Niesanfall

Achern (ots) - Folgen hatte die plötzliche Niesattacke eines 31-Jährigen am Montag um 13 Uhr in der Fautenbacher Straße. Er wurde dadurch am Steuer seines Fiat derart außer Gefecht gesetzt, dass er in das Heck eines stehenden VW krachte und diesen noch auf einen weiteren Pkw aufschob. Die 52-jährige VW-Lenkerin sowie der Unfallverursacher wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in das Klinikum gebracht. Fiat und VW mussten an den Abschlepphaken, die den Unfall aufnehmenden Polizeibeamten notierten anschließend rund 15.000 Euro Gesamtsachschaden.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell