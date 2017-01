POL-OG: Baden-Baden - Bremsmanöver mit Folgen

Baden-Baden (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen legte am Montag um 12.50 Uhr ein 72-jähriger Mercedes Benz-Fahrer in der Lange Straße eine heftige Bremsung bis zum Stillstand hin. Dieses unerwartete Manöver überraschte einen nachfolgenden 51-Jährigen, sodass er mit seinem BMW in das Heck des Benz krachte. Verletzt wurde niemand, 5.000 Euro Gesamtsachschaden waren zu verzeichnen.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell