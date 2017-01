POL-OG: Baden-Baden - Rotlicht missachtet: Zwei Leichtverletzte

Baden-Baden (ots) - Von Rastatt kommend befuhr am Montag um 12.15 Uhr eine Mazda-Fahrerin die B 3 in Richtung Baden-Baden. An der Autobahnanschlussstelle Rastatt-Süd missachtete sie das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und stieß mit einem bei 'Grün' einfahrenden Audi zusammen. Dessen Fahrer sowie die Unfallverursacherin wurden durch die Kollision leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Unfallfahrzeuge mussten mit einer Gesamtsachschadenshöhe von 50.000 Euro abgeschleppt werden.

/wd

