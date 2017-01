POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Kehl, Achern, Renchtal

Offenburg (ots) - Kehl - Pkw-Fahrer unter Drogen

Am frühen Montagmorgen stoppten Polizeibeamte einen 22 Jahre alten Renault-Fahrer in der Straßburger Straße. Bei der Verkehrskontrolle wurde dann festgestellt, dass der Fahrzeuglenker unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Urintest auf Cannabis verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt.

Kehl, Goldscheuer - Alkoholfahrt

Bei einer Verkehrskontrolle am Montag gegen 01.30 Uhr in der Kittersburger Straße wurde bei einer 52-jährigen Audi-Fahrerin Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test ergab einen Wert von fast einem Promille Alkohol. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Appenweier - Etwa 5.000 Euro Blechschaden

Zu einem Unfall kam es am Sonntag gegen 13.30 Uhr an der Kreuzung Erich-Arnold-Huber-Straße / Im Kleinsommerfeld. Ein 51-jähriger Opel-Fahrer wollte nach rechts in die Straße "Im Kleinsommerfeld" abbiegen, hierbei missachtete er die Vorfahrt einer bevorrechtigen VW-Fahrerin. Unfallursächlich war unter anderem auch die blendende Sonne. Die Beamten schätzen den Blechschaden auf etwa 5.000 Euro.

Appenweier, Urloffen - Jubiläumsumzug der Meerrettichdämonen

Am Sonntagnachmittag im Zeitraum von 11.45 Uhr bis 17. 00 Uhr fand in Urloffen der Jubiläumsumzug der Faschingsgruppe Meerettichdämonen statt. Die Veranstaltung wurde von etwa 1.500 Zuschauern und ebenso vielen Hästrägern besucht. Aus Sicht der Polizei ergaben sich keine besonderen Ereignisse.

Kappelrodeck - Fahrerflucht nach Verkehrsunfall / Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Samstagnachmittag 17 Uhr bis Sonntagabend 18.30 Uhr ereignete sich ein Unfall in der Hauptstraße Höhe Hausnummer 145. Ein unbekannter Fahrzeugführer verlor vermutlich auf Grund der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen am Straßenrand geparkten Pkw. Der Verkehrsunfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am geparkten Volvo entstand ein Blechschaden von etwa 4.000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Achern/Oberkirch unter der Telefonnummer 07841/7066-0 zu melden.

Achern - Wildunfälle

Zu zwei Wildunfällen kam es am Sonntagabend im Raum Achern. Gegen 21.40 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen Önsbach und Wagshurst auf der K5311. Ein Reh überquerte die Fahrbahn und wurde dabei von einer 26 Jahre alten Renault-Fahrerin erfasst. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. In der Hornisgrindestraße überquerte gegen 23.45 Uhr plötzlich ein Reh die Straße und kollidierte mit einem Fiat. An dem Pkw des Fahrers entstand ein Schaden von zirka 3.000 Euro. Beide Tiere wurden durch die Unfälle getötet und von den zuständigen Jagdpächtern abgeholt.

Achern- Fahren ohne Führerschein

Ohne Fahrerlaubnis war am Sonntag gegen 12 Uhr ein 15-Jähriger Rollerfahrer unterwegs. Der Verstoß wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Pendlerparkplatz festgestellt. Eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde gefertigt.

Renchen - Unfallflucht

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag gegen 17 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Hauptstraße. Ein Fahrzeuglenker fuhr rückwärts gegen einen abgestellten VW und beschädigte ihn an der Frontschürze. Als der 27-jährige VW-Besitzer den Unfallverursacher auf sein Fehlverhalten ansprach, betankte der sein Fahrzeug und fuhr dann in Richtung Achern davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. An dem geparkten Pkw entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Der Anzeigeerstatter konnte den Beamten des Polizeireviers Achern/ Oberkirch das Kennzeichen mitteilen. Diese haben daraufhin die Ermittlungen aufgenommen.

/we

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell