POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Offenburg - Kinzigtal

Offenburg (ots) - Offenburg - Stark alkoholisiert

Hilfestellung und polizeiliches Geleit brauchte eine Frau am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr in Hilboltsweier. Die Frau war aufgrund ihres Alkoholkonsums mehrmals in einer Gaststätte umgekippt, war orientierungslos und konnte sich schwer artikulieren. Nach dem Auffinden ihres Personalausweises, konnten die alarmierten Beamten die Frau nach Hause begleiten und dort in die Obhut eines Angehörigen übergeben.

B33, Ortenberg - Über 15.000 Euro Sachschaden

Auf der B33 zwischen Zunsweier und Ortenberg ereignete sich am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr ein Verkehrsunfall. Der 24-jährige Fahrer eines BMW überfuhr bei einem Überholvorgang am Ende des zweispurigen Ausbaus mehrere Warnbaken auf einer Länge von etwa 200 Meter. Im weiteren Verlauf kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und im Grünstreifen zum Stehen. Durch umherfliegende Gegenstände wurde die Windschutzscheibe eines Audis beschädigt, der von dem 24-jährigen kurz vor dem Unfall mit überhöhter Geschwindigkeit überholt wurde. Auch ein entgegenkommender VW wurde durch eine durch die Luft geschleuderte Warnbake am Außenspiegel und am Vorderrad beschädigt. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bei dem Unfallverursacher ergab einen Wert von über zwei Promille. Sowohl der BMW als auch der VW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der 24-Jährige muss jetzt mit einer Anzeige rechnen, die Blutprobe wurde beim Polizeirevier in Offenburg abgenommen.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell