POL-OG: Kehl - Glück am Geburtstag

Kehl (ots) - An der Kreuzung Karlstraße / Alte Zollstraße erfasste am Montag um 9 Uhr ein 65 Jahre alter VW Passat-Fahrer eine von rechts kommende Fahrradfahrerin. Die Frau, die am heutigen Tag ihren 38. Geburtstag begeht, wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Gesamtsachschadenshöhe beträgt 1.000 Euro.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell