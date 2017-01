POL-OG: Gaggenau, Freiolsheim - Einsatz für Feuerwehr und Winterdienst

Offenburg (ots) - Gaggenau, Freiolsheim - Einsatz für Feuerwehr und Winterdienst

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Sonntag kurz nach 15 Uhr in der Schwarzwaldhochstraße. Dort war es während der Fahrt im Motorraum eines Mercedes-Benz zu einem Motorbrand gekommen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Michelbach und Freiolsheim konnten die Flammen rasch löschen, jedoch nicht mehr verhindern, dass an dem 18 Jahre alten Diesel-Fahrzeug Totalschaden entstand. Der Fahrer blieb unversehrt. Nach den Löscharbeiten musste der Winterdienst anrücken, da das Löschwasser auf der Fahrbahn gefror. Die Schwarzwaldhochstraße musste für etwa eine Stunde gesperrt werden.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell