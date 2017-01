POL-OG: Offenburg - Kein Wertfach

Offenburg (ots) - Offenburg - Kein Wertfach

Dass das Handschuhfach im Auto kein Wertfach ist, wurde am Montagmorgen einem 49-Jährigen bewusst, als er zu seinem in der Malvenstraße geparkten Ford Transit kam. An diesem hatte in der Nacht ein unbekannter Dieb die Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Handschuhfach eine Mappe mit Geschäftsunterlagen sowie eine Geldbörse samt Ausweis und EC-Karten entwendet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell