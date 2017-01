POL-OG: Kuppenheim - Aufgefahren

Kuppenheim (ots) - Kuppenheim - Aufgefahren

Aus Unachtsamkeit fuhr am Montagmorgen gegen 07.40 Uhr eine Seat-Fahrerin einem BMW-Fahrer auf. Die beiden Verkehrsteilnehmer waren auf der B462 in Fahrtrichtung L67 unterwegs, als sich der Unfall an der dortigen Anschlussstelle ereignete. Die Beamten des Reviers Gaggenau notierten einen Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

