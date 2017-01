POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Rastatt - Murgtal

Offenburg (ots) - Durmersheim - Mülltonnen angezündet

Mehrere Anwohner wählten am Montag um 00.15 Uhr den Notruf, da in der Speyerer Straße im Bereich des Feuerwehrhauses der Inhalt mehrerer Mülltonnen in Brand geraten war. Durch die Flammen wurde auch ein geparkter Pkw Smart in Mitleidenschaft gezogen und Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro verursacht. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt nahmen in unmittelbarer Brandortnähe einen 26-Jährigen vorläufig fest. Der junge Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und räumte ein, den Brand gelegt zu haben. Er wurde in einer Fachklinik stationär aufgenommen.

Iffezheim - Bei Rotlichtfahrt Unfall verursacht

Ein 51 Jahre alter Mazda-Fahrer war am Sonntag um 12.45 Uhr von Iffezheim kommend auf der Landstraße 75 in Richtung Hügelsheim unterwegs. In die Kreuzung B 500 fuhr er anschließend trotz Rotlicht an der Lichtzeichenanlage ein, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Opel eines 44-Jährigen kam, der aus Richtung Autobahn heranfuhr. Verletzt wurde niemand, rund 7.000 Euro Gesamtsachschaden und eine Bußgeldanzeige sind die Folge.

Rastatt - Beim Fahrstreifenwechsel gerammt

Aus Richtung 'Im Steingerüst' kommend warteten am Sonntag um 11.30 Uhr nebeneinander auf den beiden Linksabbiegespuren des Berliner Rings zur Karlsruher Straße hin ein 43-jähriger VW Polo-Fahrer und ein 24-Jähriger mit seinem VW Golf vor der 'Rotlicht' anzeigenden Lichtzeichenanlage. Als die Ampel auf 'Grün' umschaltete, fuhren beide Männer los. Dabei geriet jedoch der Polo-Lenker auf den rechten Fahrstreifen, wo er den neben ihm fahrenden Golf rammte. Für den nun anstehenden Werkstattbesuch der Markengefährten sind insgesamt 4.000 Euro zu veranschlagen.

Forbach - Kein Weiterkommen

Am Sonntagabend war ein 23 Jahre alter VW Passat-Fahrer mit zwei Bekannten auf der L 83 vom 'Seibelseckle' kommend in Richtung Schwarzenbachtalsperre unterwegs. Nach dem Skihang 'Mehliskopf' habe ihn - so gab der auswärtige junge Fahrer später gegenüber der Polizei an - sein Navigationsgerät veranlasst, auf Höhe des Sandsees nach rechts abzubiegen. Dass sie sich damit aber nicht etwa auf einer tief verschneiten Straße befanden, bemerkten die Fahrzeuginsassen zunächst nicht. Erst als nach knapp zwei Kilometern Fahrtstrecke selbst der allradgetriebene Passat nicht mehr weiter kam und im Wiesengelände 'Tobelbach' feststeckte, erkannten die Männer ihr Malheur: Sie waren nach dem Abbiegen auf der Langlaufloipe 'Unterer Ochsenkopfweg' gelandet und hatten sich auf dieser durch das Gebiet des Nationalparks Schwarzwald gepflügt, bis es nicht mehr weiterging. Ein Unimog mit Seilwinde musste anschließend den Havaristen aus seiner misslichen Lage befreien.

Bühl, Sand - Keine Winterfreuden

Erhitzte Gemüter statt Abkühlung im Schnee bescherten den Beamten des Polizeireviers Gaggenau ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung. Auf der Rodelpiste am Mehliskopf geriet am Sonntag gegen 17.30 Uhr ein bislang unbekanntes Paar mit einer 35 Jahre alten Frau aneinander, die mit ihrem 13-jährigen Sohn Schlitten fuhr. Nach verbalem Gefecht stieß der Mann die 35-jährige Frau mit seinem Schlitten um und schlug dem Jungen ins Gesicht, wodurch beide leicht verletzt wurden. Die Hintergründe sind noch unklar.

Gaggenau - Kein Waschsalon

Da traute am Sonntagnachmittag die Bademeisterin des Murganabades ihren Augen nicht: Im Umkleideraum der Damen war eine Frau dabei, ihre in mehreren Tragetaschen von zu Hause mitgebrachte Wäsche in einem Waschbecken mit Flüssigwaschmittel ausgiebig von Hand zu waschen. Als sie die Frau aufforderte, dies zu unterlassen und das Bad zu verlassen, wurde sie von der 65-Jährigen verbal angegangen. Schließlich musste die Polizei anrücken und das ausgesprochene Hausverbot gegen die uneinsichtige Frau durchsetzen.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell