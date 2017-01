POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Lahr

Offenburg (ots) - Ettenheim, Münchweier - Fastnachtsumzug

Mit einem Umzug endete am Sonntag das dreitägige Narrentreffen der "Gelruewe Ritter". Beamte des Polizeipostens Ettenheim waren in der Zeit von 12.30 Uhr bis 19.15 Uhr vor Ort und überwachten die Festlichkeiten. Es kam während des Umzugs zu keinen besonderen Vorkommnissen. Die Ortsdurchfahrt wurde kurzzeitig gesperrt. Bei der Kontrolle einiger Jugendlicher wurde Alkohol festgestellt. Mit Einverständnis der jungen Besucher wurde das Hochprozentige sichergestellt und entsorgt.

Lahr - Durch Feuerwerkskörper verletzt, Zeugen gesucht

Auf der Suche nach Zeugen eines Vorfalls von Sonntagmittag gegen 16 Uhr in der Friedrichstraße sind die Beamten des Reviers Lahr. Dort soll eine Gruppe Kinder unterwegs gewesen sein, die während des Faschingsumzugs Feuerwerkskörper auf Besucher geworfen haben. Hierbei wurde eine Frau leicht im Gesicht verletzt. Eine weitere Besucherin hatte, nachdem ein sogenannter "Böller" in ihrer Nähe explodierte, Probleme mit ihrem Gehör. Wer hat die Kinder beobachtet, die das Feuerwerk gezündet haben und kann hierzu Angaben machen? Der Vorfall ereignete sich im Bereich des dortigen Kinos. Hinweise bitte an die Telefonnummer 07821 -2770.

Lahr - Nach Spiegelstreifer Zeuge gesucht

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern, entfernte sich am Samstag gegen 15 Uhr ein Pkw-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Zuvor hatte er in der Feuerwehrstraße Höhe Hausnummer 35 einen geparkten weißen Ford Kuga gestreift und dessen Außenspiegel beschädigt. Wer die Unfallflucht beobachtet hat und Angaben hierzu machen kann, setzt sich mit den Beamten des Reviers Lahr unter Telefon 07821-2770 in Verbindung.

Lahr - Fasching in der Stadt

Überwiegend friedlich feierten die Narren und Zuschauer am Sonntag in der Innenstadt. Beim traditionellen Umzug kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen. Rund um die Veranstaltung wurden drei Körperverletzungsdelikte unter Streithähnen aufgenommen. Insgesamt wurden fünf Jugendliche aufgegriffen, die deutlich alkoholisiert waren. Während drei von ihnen in die Obhut der Eltern übergeben werden konnten, endete für zwei der Ausflug zur Faschingsveranstaltung aufgrund ihrer Alkoholisierung im Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell