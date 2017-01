POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Bühl / Baden-Baden

Offenburg (ots) - Baden-Baden, A5 - Fahren unter Drogeneinfluss

Einen 21-jährigen Renault-Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogenbeeinflussung. Bei dem Fahrzeuglenker wurden am Sonntag gegen 15.45 Uhr bei einer Verkehrskontrolle auf einem Rasthof bei Baden-Baden Anzeichen auf einen Drogenkonsum festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest verlief auf Cannabis positiv, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Sinzheim - Verkehrsunfall ohne Verletzte

Von der Fahrbahn abgekommen ist ein 24-jähriger Opel-Fahrer am Montagmorgen gegen 00.15 Uhr auf der B3 kurz vor dem Ortschild Sinzheim. Der Autofahrer kam auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit einer am Straßenrand angebrachten Bepflanzung. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 1.800 Euro. Der Lenker blieb unverletzt.

Baden-Baden - Pfannenwerferin

Am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden verständigt, da eine 46 Jahre alte Bewohnerin mit einer Bratpfanne in einem Anwesen in der Westlichen Industriestraße um sich warf. Vor Ort konnte der Grund des Pfannenwurfs nicht geklärt werden, da eine Kommunikation mit den beiden stark alkoholisierten Bewohnerinnen nicht mehr möglich war. Der Streit konnte jedoch durch die Streife geschlichtete werden. Durch das Bratutensil wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Baden-Baden - Parkrempler

Zu einem Unfall in einer Tiefgarage am Römerplatz kam es am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr. Eine 66-jährige Fahrzeugführerin beschädigte beim Ausparken mit ihrem Mercedes einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes. An den beiden Kraftfahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Bühl - Polizei dein Freund und Helfer

Nicht nur für Personen ist die Polizei ein Freund und Helfer, sondern auch für Tiere. Am Sonntagnachmittag wurde die Beamten des Polizeireviers Bühl auf einen völlig durchnässten Mäusebussard aufmerksam gemacht, der ein atypisches Verhalten aufzeigte. Die Beamten zögerten nicht lange und nahmen sich des Greifvogels an. Sie sorgten umgehend für Pflege und eine warme Bleibe in der Obhut eines Vogelschutzbeauftragten.

Bühlertal- Ruhestörung durch laute Musik

Gleich zwei Anrufe gingen am Sonntagmorgen gegen 07.30 Uhr bei der Polizei wegen Ruhestörung aus einer Bar in der Liehenbachstraße ein. Die Verantwortlichen vor Ort zeigten sich einsichtig und schalteten die Musik aus. Ob noch ein Verstoß gegen das Gaststättengesetz vorliegt, muss noch durch die eingesetzten Beamten ermittelt werden.

/we

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell