POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Offenburg

Offenburg (ots) - Biberach - illegale Abfallentsorgung -

Am Samstag, 14.01.2017, wurde durch einen Spaziergänger festgestellt, dass in einem Wassergraben zwischen der Kläranlage Biberach und der Bundesstraße 33 Unbekannte Sperrmüll und Eimer mit Farbe abgelagert haben. Zeugen, die in der zurückliegenden Woche in der Umgebung des Klärwerks verdächtige Aktivitäten von Personen beobachtet haben,werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Zell a.H., 07835 54749-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell