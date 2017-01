POL-OG: Friesenheim-Schuttern - Frontalzusammenstoß - Unfallverursacher leicht verletzt

Offenburg (ots) - Am Sonntagmorgen, um 03.30 Uhr, befuhr ein Toyota die Schutterner Hauptstraße in Richtung Friesenheim und geriet am Ortsende auf schneeglatter Fahrbahn wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf den Gegenfahrstreifen. Hier kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Chevrolet. Der 21-jährige Fahrer des Toyotas zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Beide am Unfall beteiligten PKW mussten unfallbedingt abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtunfallschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

/kol.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell