POL-OG: Zell am Harmersbach - Frontalzusammenstoß - Zwei Schwerverletzte

Offenburg (ots) - Am Samstagmorgen, um 08.55 Uhr, befuhr eine 37-jährige VW-Fahrerin die K5354 von Zell am Harmersbach in Fahrtrichtung Steinach und kam bei Schneematsch bedeckter Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen und prallte in Folge frontal in den Gegenverkehr. Beide Fahrer zogen sich schwere Verletzungen zu und mussten in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht werden. Beide am Unfall beteiligten PKW mussten unfallbedingt abgeschleppt werden. Die Höhe des Unfallschadens ist noch unbekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell