POL-OG: Hornberg - Streudienstfahrzeug verunglückt - Fahrer verstorben

Offenburg (ots) - Am Samstagmorgen, um 04.10 Uhr, teilte ein Verkehrsteilnehmer über Notruf 110 mit, dass er auf der Fahrbahn der L108, zwischen Unterreichenbach und Fohrenbühl, in unmittelbarer Nähe zu einem Streudienstfahrzeug eine bewusstlose Person liegen würde. Der Notarzt vor Ort konnte nur noch den Tod des auf der Fahrbahn liegenden Mannes feststellen. Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein Streudienstfahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und unmittelbar neben der Fahrbahn an einem Baum zum Stehen kam. In diesem LKW befand sich keine Person, so dass davon ausgegangen wurde, dass der auf der Fahrbahn liegende Mann der Fahrer dieses Streudienstfahrzeuges war. Dies ist zwischenzeitlich bestätigt. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsunfalldienst Offenburg übernommen.

/kol.

