POL-OG: Baden-Baden - Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Baden-Baden (ots) - Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Unfalles heute Nachmittag an der Einmündung der Siemensstraße in die Bertha-Benz-Straße (ehemals Julius-Redel-Straße). Eine 19 Jahre alte Frau hatte hier in ihrem Renault kurz vor 15.30 Uhr einen dort herannahenden Mercedes übersehen und war mit dem Wagen des 44-Jährigen zusammengestoßen. Für die beiden Autos endete die unliebsame Begegnung an den Abschlepphaken hinzugerufener Pannendienste. Der Schaden beträgt insgesamt rund 30 000 Euro.

/pb

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell