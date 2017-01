POL-OG: Bühl - Fahrerflucht

Bühl (ots) - Auf einem Parkplatz in der Bühlertalstraße kam es am Donnerstag gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß parkenden Audi. Der Audi-Fahrerin fiel auf, dass der Pkw neben ihrem Fahrzeug einen Schaden hatte, der zu ihren Beschädigungen passte, weshalb die Lenkerin den Fahrer auf den Unfall ansprach. Dieser bestritt das Malheur jedoch und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. An dem geparkten Pkw entstand ein Blechschaden von etwa 1.500 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell