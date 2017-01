POL-OG: Rastatt - Kupferkabel entwendet

Rastatt (ots) - Bislang noch unbekannte Diebe gelangten zwischen dem Jahreswechsel und den heutigen Morgenstunden in einem leerstehenden Gebäude in der Lochfeldstraße an rund eine Tonne Kupferkabel und diverse elektronische Bauteile aus einem Schaltkasten. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 7 500 Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

