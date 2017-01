POL-OG: Willstätt - Kaminbrand

Willstätt (ots) - Die Gründe eines Kaminbrandes am Freitagvormittag in einem Wohnhaus im Eichenweg sind noch unklar. Fest steht, dass der Abzug der Feuerstelle nicht wie gewünscht funktioniert hatte und so kurz nach 9.30 Uhr zunächst für starken Rauch in den Räumen und letztlich zu einem Feuerwehreinsatz geführt hatte. Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Willstätt hatten die Situation schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner konnten nach Abschluss des Einsatzes in ihre `vier Wände´ zurückkehren.

/pb

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell