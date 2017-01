POL-OG: Lahr - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Lahr (ots) - In einer Gaststätte in der Straße 'Kaiserstuhlblick' wurde am Freitagmorgen gegen 9.45 Uhr durch unbekannte Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen. Ein aufmerksamer Nachbar sah eine weibliche Person, welche in ein Fahrzeug einstieg und mit diesem in Richtung Markplatz davon fuhr. Weiter Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Lahr unter der Telefonnummer: 07821/277-0 zu melden.

/we

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell