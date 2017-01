POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Rastatt, Murgtal

Offenburg (ots) - Muggensturm - Einbruch in Gewerbegebäude

Was bislang noch unbekannte Einbrecher im Verlauf der vergangenen Woche in einem zum größten Teil leerstehenden Gebäude in der Vogesenstraße suchten ist noch unklar. Fest steht, dass die ungebetenen Besucher nach dem Aufhebeln einer Eingangstür in zahlreichen Räumen ihr Unwesen trieben. Dem Treiben fielen so auch mehrere Zwischentüren zum Opfer - diese wurden zum Teil mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Rastatt - Wildunfall

Rund 1 500 Euro Sachschaden sind die Folge eines Wildunfalles am Donnerstagmorgen in der Baulandstraße. Einem Autofahrer gelang es dort gegen 7.30 Uhr nicht mehr, einem querenden Reh auszuweichen. Das Tier wurde hierbei frontal erfasst, der BMW-Lenker kam mit dem Schrecken davon.

Rastatt - Auffahrunfall

Die kurze Unaufmerksamkeit einer 28 Jahre alten Autofahrerin hat am Donnerstagnachmittag zu einem Auffahrunfall in der Straße ´An der Ludwigfeste´ geführt. Die Frau hatte kurz nach 15 Uhr einen vor ihr stehenden Mercedes übersehen und war mit ihrer Mercedes B-Klasse aufgefahren. An den Autos dürften so Schäden in Höhe von insgesamt etwa 3 000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde niemand.

/pb

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell