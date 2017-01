POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Baden-Baden - Bühl

Offenburg (ots) - Bühl, A5, - Unfall durch nicht angepasste Geschwindigkeit

Aufgrund von nasser Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein 28-jähriger BMW-Fahrer am Donnerstag an der Autobahnausfahrt Bühl ins Schleudern. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß mit einem ordnungsgemäß auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug. Durch die Kollision wurde der Pkw nach rechts an die Leitplanke abgewiesen. An den Kraftfahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Baden-Baden, A5, - Unfall zwischen zwei 'Brummies'

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr auf einem Rastplatz in Baden-Baden. Ein 47-jähriger Sattelzugfahrer war beim Rangieren auf dem voll besetzten Parkplatz gegen einen ordnungsgemäß geparkten Lkw gefahren. Durch die Kollision der zwei Lastkraftwagen entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 5.500 Euro.

Bühl - Verkehrsunfall

Ein Unfall mit etwa 20.000 Euro Sachschaden ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr in der Gartenstraße. Ein 79-jähriger Mercedes-Fahrer verlor aus bislang unbekannten Ursachen das Bewusstsein am Steuer und gab Vollgas. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr der Autofahrer eine Zufahrt zu einer Tiefgarage hinunter, durchbrach ein Rolltor und fuhr dann ungebremst in eine Betonwand. Bei der Fahrt wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Baden-Baden - Unfall mit 400 Euro Sachschaden

An der Kreuzung Breisgaustraße / Bauernfeldstraße kam es am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Citroen-Fahrerin bog von der Breisgaustraße nach rechts in die Bauernfeldstraße ab. Aufgrund eines am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw musste sie anhalten. Hierbei blieb die Autofahrerin nicht weitgenug auf der rechten Seite und streifte den Pkw der entgegenkommenden 38 Jahre alten Kraftfahrzeugführerin. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden schätzten den Schaden auf etwa 400 Euro.

