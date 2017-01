POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Lahr

Offenburg (ots) - Lahr - Unfall auf der Autobahn

Ein Autofahrer kam am Freitag gegen 01.16 Uhr auf der Fahrt in Richtung Süden aufgrund der nassen Fahrbahn und des starken Windes nach links von seinem Fahrstreifen ab. Dabei prallte er gegen die Mittelschutzplanke und kam auf dem rechten Seitenstreifen zum Stehen. An der Leitplanke entstand kein Sachschaden, an seinem Hyundai mitsamt dem Anhänger lag der Schaden bei etwa 2.000 Euro.

Lahr - Überprüft

Geräusche im Obergeschoss eines Hauses riefen am Freitag gegen 1 Uhr die Polizei aus Lahr auf den Plan. Mit drei Polizeistreifen umstellten die Beamten das Gebäude und durchsuchten es. Schnell konnte Entwarnung gegeben werden, vermutlich war der starke Wind für die Geräusche verantwortlich.

Kappel-Grafenhausen - 500 Euro Sachschaden

Eine Autofahrerin war am Freitag gegen 01.45 Uhr auf der L 104 zwischen Kappel-Grafenhausen und Rust unterwegs. Etwa auf halber Strecke kreuzte ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit dem Wagen der Frau. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Suche nach dem Reh verlief ergebnislos.

Lahr - Kinder ohne Sicherung

Bei einer Kontrolle in der Dinglinger Hauptstraße am Donnerstag gegen 21.15 Uhr wurden im Fahrzeug eines 31-Jährigen drei Kinder festgestellt von denen zwei nicht wie vorgeschrieben gesichert waren. Der Skoda-Fahrer wurde belehrt, die Kinder angegurtet und eine Anzeige an die Stadt Lahr wird folgen.

Lahr - Getankt und weggefahren

Ohne für sein getanktes Benzin zu bezahlen, entfernte sich ein Autofahrer am Donnerstag von der Tankstelle in der Freiburger Straße. Durch einen Täuschungsversuch tankte der Mann seinen Wagen zunächst an einer der Zapfsäulen. Dann fuhr er zur nächsten Säule und tankte dort für einen Betrag unter 10 Euro, den er dann auch bezahlte. Danach fuhr der Mann aus der Tankstelle. Durch Unterstützung des Tankstellenpersonals konnte der Autofahrer ausfindig gemacht und mit dem Sachverhalt konfrontiert werden. An die Staatsanwaltschaft wird eine Betrugsanzeige vorgelegt.

