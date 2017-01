POL-OG: Windböen beschäftigten die Einsatzkräfte

Offenburg (ots) - Für die Polizei gab es in der vergangenen Nacht im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg insgesamt 48 witterungsbedingte Einsätze. Umgestürzte Bäume und abgerissene Äste unter anderem in den Bereichen Hornberg, Durmersheim, Gernsbach, Rheinau und Bühl sowie ein abgerissenes Werbebanner in Lahr mussten von den Feuerwehren beseitigt werden. In Rastatt wurde ein geparkter Pkw von einem durch die Luft fliegenden Trampolin beschädigt, in Bühl löste sich ein Bauzaun aus der Verankerung. Auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Rust und Herbolzheim wurde am Fahrbahnrand gelagertes Gehölz auf die Fahrbahn geweht. Bis die Autobahnmeisterei die Fahrbahn gereinigt hatte, musste die Gefahrenstelle durch die Polizei abgesichert werden. Insgesamt kam es zu keinen größeren Verkehrsstörungen und Schäden.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell