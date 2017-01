POL-OG: Hausach- Ungebetener Gast

Offenburg (ots) - Hausach- Ungebetener Gast

Im Rahmen einer Sofortfahndung wurde durch Polizeibeamte ein Täter festgenommen. Am Mittwochabend im Zeitraum von 23.15 Uhr bis 23.45 Uhr suchte ein Straftäter ein Anwesen im Martinshof auf und verschaffte sich unerlaubt Zutritt. Die Wohnungsinhaber befanden sich zu diesem Zeitpunkt in ihrem Schlafzimmer, als sie plötzlich ein Geräusch wahrgenommen haben. Aus dem Schlafzimmerfenster konnten sie noch den ungebetenen Gast über den Hof flüchten sehen. Die sofort verständigte Polizei konnte den Täter in unmittelbarer Nähe feststellen. Bei der Festnahme konnte ein Teil des Diebesgut aufgefunden werden. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell