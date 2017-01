POL-OG: Schutterwald- Unfall mit Lkw

Offenburg (ots) - Schutterwald- Unfall mit Lkw

Etwa 5.000 Euro Sachschaden entstanden am Donnerstagmorgen gegen 10.30 Uhr beim einem Unfall in der Schutterstraße. Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer streifte beim Rangieren einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Opel.

/we

