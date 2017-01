POL-OG: Achern - Unfall mit Radfahrerin, Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin kam es am Donnerstag gegen 8 Uhr an der Kreuzung Kapellenstraße / Wilhelm-Schlechter-Straße. Ein unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Wilhelm-Schechter-Straße und übersah die vorfahrtsberechtigte 20-jährige Radfahrerin auf der Kapellenstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, sodass die Fahrradfahrerin über die Motorhaube stürzte und sich hierbei am Rücken leicht verletzte. Der Autofahrer stellte das Fahrrad auf und sammelte die Gegenstände der Zweiradfahrerin auf, verließ dann aber die Unfallörtlichkeit ohne seine Personalien mitzuteilen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Achern/ Oberkirch unter der Telefonnummer 07841/7066-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell