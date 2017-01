POL-OG: Appenweier, Urloffen - Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Offenburg (ots) - Die Schiebetür im Eingangsbereich eines Lebensmittelgeschäftes in der Straßburger Straße versuchten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag im Zeitraum zwischen 21.15 Uhr und 5.00 Uhr aufzuhebeln. Da dies den Straftätern nicht gelang, verließen sie die Örtlichkeit ohne Beute. An der Glastür entstand ein Schaden von 1.500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Appenweier unter 07805/9157-0 entgegen.

