POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Lahr

Mit über einem Promille Alkohol war ein 33-jähriger Autofahrer am Donnerstag mit seinem Fahrzeug in Lahr unterwegs. Gegen 1.30 Uhr wurde er von einer Polizeistreife in der Freiburger Straße kontrolliert. Der angezeigte Wert bei dem durchgeführten Alkomattest war deutlich zu hoch, so dass dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe im Klinikum entnommen wurde.

Lahr - Von Anhalterin bestohlen

'Gut gemeint' war das Vorhaben eines 55-Jährigen in der Nacht zum Freitag. Der Autofahrer nahm kurz nach Mitternacht eine Anhalterin aus Niederschopfheim mit. Das Reiseziel der jungen Frau war zwar Freiburg, der Mann bot sich aber an sie bis zum Bahnhof nach Lahr mitzunehmen. Als die Frau das Fahrzeug verlassen hatte, bemerkte der Fahrer, dass sein Geldbeutel aus der Mittelkonsole fehlte. Neben einigen Geldscheinen und einer Bankkarte fehlten auch verschiedene Ausweisdokumente. Der Autofahrer konnte die junge Frau wie folgt beschreiben: Etwa 25 bis 30 Jahre alt, 150cm groß mit einer schwarzen Jacke und einem weißen Halstuch. Hinweise bitte an die Polizei in Lahr unter Telefon 07821/277-0.

Lahr - Fahrerflucht nach Verkehrsunfall / Zeugen gesucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 16 Uhr in der Stefanienstraße Höhe der Einmündung Seminarstraße. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des ordnungsgemäß geparkten VW und entfernte sich danach von der Unfallörtlichkeit. An dem VW entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Lahr unter der Telefonnummer 07821/277-0 zu melden.

Lahr - Unfall mit etwa 300 Euro Schaden

Beim Aussteigen aus einem Dacia beschädigte am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr eine Beifahrerin in der Schwarzwaldstraße einen gerade neben ihr einparkenden Hyundai. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

