POL-OG: Seelbach - In Pfarrhaus eingebrochen

Offenburg (ots) - In der Nacht auf Donnerstag brachen bislang Unbekannte in das katholische Pfarramt in der Kirchstraße ein. Hierzu schlugen sie ein Fenster ein und gelangten so in das Anwesen. Das Pfarrbüro wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Ob die Einbrecher fündig wurden, steht derzeit noch nicht fest. Der entstanden Sachschaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Die Beamten des Reviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

/nj

