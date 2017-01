POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Kehl, Achern und Renchtal

Offenburg (ots) - Ottersweier - Wildunfall Einen Zusammenstoß mit einem Reh konnte am Mittwochabend gegen 19.50 Uhr eine Mercedes-Fahrerin auf der K3750 nicht mehr verhindern. Das Wildtier querte unvermittelt die Straße. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Am Pkw entstand Sachschaden.

Renchen - Aufgefahren Bei einem Auffahrunfall in der Hauptstraße notierten die Beamten des Reviers Achern/Oberkirch am Mittwochabend eine Gesamtschadenshöhe von 20.000 Euro. Ein Audi-Fahrer erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender VW verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser noch auf einen davor stehenden Pkw geschoben. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Appenweier - Einbruch Die Abwesenheit der Wohnungsinhaber machten sich am Mittwoch bislang unbekannte Einbrecher im Lindenweg zu nutze. Sie brachen zwischen 13 Uhr und 18.40 Uhr über die Terrassentür ein. Die Beamten des Polizeipostens Appenweier haben die Ermittlungen aufgenommen. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Kehl - Unfallflucht Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 600 Euro zu kümmern, entfernte sich am Mittwochmittag ein Unbekannter von der Unfallstelle. Er hatte zuvor einen geparkten Renault in der Kasernenstraße beschädigt. Dieser stand in der Zeit von 13.55 Uhr bis 14.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Bankfiliale.

