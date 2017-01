POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Rastatt - Murgtal

Offenburg (ots) - Gernsbach, Staufenberg - Einbruch in ein Wohnhaus

Unbekannte Täter hebelten am Dienstag im Zeitraum von 13 Uhr bis 18 Uhr die Terrassentür in einem Anwesen in der Straße 'In der Grüb' mit einem Werkzeug auf und verschafften sich so unerlaubt Zutritt in die Räumlichkeit. Da die Eigentümer vermutlich die Straftäter störten, blieben sie ohne Beute. An der Tür entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Gernsbach - Wohnungseinbruch

Am Mittwochnachmittag wurde ein Einbruch in ein Wohnhaus in dem Hahnbachweg festgestellt. Ein noch unbekannter Täter war im Zeitraum von 12.15 Uhr bis 20.30 Uhr durch Aufhebeln eines Küchenfensters in das Anwesen gelangt. Es wurden diverse Wertgegenstände entwendet. Die Beamten des Reviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

Bischweier - Fahrerflucht nach Verkehrsunfall / Zeugen gesucht

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Bahnhofstraße. Ein Pkw-Lenker streifte beim Vorbeifahren einen VW. An dem VW wurde durch die Kollision der linke Außenspiegel abgerissen. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Unfall zu kümmern. An dem VW entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Die Ermittlungen der Polizeibeamten ergaben, dass es sich bei dem Wagen des Unfallverursachers um einen schwarzen Renault Twingo, Baujahr 1993 bis 2007, mit dunkel getönter Heckscheibe handelt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Gaggenau unter der Telefonnummer 07225/9887-0 zu melden.

Rastatt - Mit Mobiltelefon aber ohne Führerschein

Nicht nur mit einer Verwarnung wegen verbotswidrigem benutzen eines Mobiltelefons am Steuer sondern auch mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Führerschein muss eine 26-jährige Audi-Fahrerin rechnen. Am Mittwoch gegen 11.15 Uhr kontrollierten in der Rauentaler Straße die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Audi-Lenkerin, da sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzte. Während der Fahrzeugkontrolle konnte dann festgestellt werden, dass sie auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

