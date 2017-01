POL-OG: Lichtenau - Nach Unfall geflüchtet, Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Auf der Suche nach einem Unfallfahrzeug sind die Beamten des Polizeipostens Lichtenau. Gegen 07.30 Uhr befuhr am Donnerstagmorgen ein weißer Geländewagen den Kreisverkehr von der K3744 kommend zur L75. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr befindlichen Peugeot und stieß mit diesem zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Nach dem Unfall flüchtete der Gesuchte in Richtung Lichtenau ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zum Verursacher geben? Zeugen melden sich bitte bei den ermittelnden Beamten unter Telefon 07227-2221.

/nj

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell