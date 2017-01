POL-OG: Baden-Baden - Fahrerflucht nach Verkehrsunfall / Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Noch nicht geklärt werden konnte eine Unfallflucht vom Dienstagnachmittag im Zeitraum von 14 Uhr bis 15.15 Uhr in der Beuerner Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw auf den Parkplatz eines Lebensmittelfachgeschäftes und rutschte aufgrund Schneeglätte auf einen ordnungsgemäß geparkten weißen Opel Corsa. Durch die Kollision entstand an dem Opel ein Schaden von zirka 3.000 Euro. Ein Zeuge der den Unfall hörte, machte den Verursacher auf den Unfall aufmerksam. Dieser nahm einen Notizzettel und schrieb Fantasiezeichen auf diesen, klemmte ihn an den Scheibenwischer des beschädigten Pkw und verließ dann unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Bei dem Autofahrer handelte es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann, der zirka 180 Zentimeter groß war und kurze schwarze Haare hatte. Gesucht wird zudem eine silber-graue Limousine mit französischem Kennzeichen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221/680-0 zu melden.

/we

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell