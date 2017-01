POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Offenburg und Kinzigtal

Offenburg (ots) - Offenburg - Anhänger umgekippt Beim Befahren des Kreisverkehrs in der Ortenberger Straße kam am Mittwochmorgen kurz nach 10 Uhr ein VW-Fahrer mit Anhänger ins Schlingern. In der Folge kippte der Hänger um. Sachschaden entstand nicht. Kurzzeitig musste der Verkehr über den dortigen Rad-/Gehweg umgeleitet werden.

Schutterwald - Wildunfall Eine unliebsame Begegnung mit einem Wildtier hatte am Mittwochabend eine Hyundai-Fahrerin auf der Gottswaldstraße. Kurz vor 19.30 Uhr querte ein Reh die Fahrbahn und wurde von dem Pkw erfasst. Bei dem Zusammenstoß wird das Tier getötet. Am Hyundai entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro.

Offenburg - Betrunkener verursacht Unfall Mit über 2,6 Promille Alkohol verursachte am Mittwoch gegen 17.30 Uhr ein Mercedes-Fahrer einen Unfall in der Luisenstraße. Zunächst fuhr er gegen einen geparkten Mazda und schob diesen durch die Wucht des Aufpralls einige Meter nach vorne. Anschließend setzte er seine Fahrt unbeirrt fort. Eine aufmerksame Zeugin konnte den Unfall beobachten. Als der Fahrer kurz darauf an die Unfallörtlichkeit zu Fuß zurückkam, musste er beim Gehen gestützt werden. Neben einer Blutprobe musste er auch seinen Führerschein abgeben.

Offenburg - Zeugen nach Körperverletzung gesucht Auf der Suche nach Zeugen sind die Beamten des Reviers Offenburg. In der Hauptstraße in der Nordstadt kam es am Mittwochabend kurz vor 18 Uhr zu einer Körperverletzung. Ein 32-Jähriger war beim Fußgängerüberweg am Bahnhof unterwegs, als ein 41 Jahre alter Radfahrer dem Mann mit der Faust auf den Kopf schlug. Das Opfer ging durch den Schlag zu Boden. Der 32-Jährige versuchte zu flüchten, wurde aber erneut von dem Schläger eingeholt und erhielt weitere Faustschläge. Der zweite Angriff fand beim dortigen Busbahnhof statt. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann hierzu Angaben machen? Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 0781 21 2200 entgegen.

Mühlenbach - Schneeglätte Aufgrund der Witterungsverhältnisse kam am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr ein Mercedes-Fahrer auf der L107 von Landwassereck kommend in Richtung Gutach von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte der Pkw mit einem Verkehrszeichen. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Den entstandenen Sachschaden notierten die Beamten des Reviers Haslach mit einer Höhe von 250 Euro.

Offenburg - Polizeibeamte verletzt Nach einer gemeldeten gefährlichen Körperverletzung zwischen zwei Männern sollte am Mittwochmorgenmorgen kurz nach 8 Uhr ein Mann in der Albert-Schweizer-Straße in Gewahrsam genommen werden. Auf dem Weg zum Dienstfahrzeug kam es mit dem Beschuldigten zu einem Gerangel. Hierbei trat der 31-Jährige einem Polizeibeamten gegen den Oberkörper. Auch eine vor Ort eingesetzte Polizistin wurde von dem Täter verletzt und musste stationär im Klinikum aufgenommen werden. Den Angreifer erwarten nun mehrere Anzeigen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

/nj

