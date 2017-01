POL-OG: Schutterwald - Unfall nach Vorfahrtverletzung

Schutterwald (ots) - Am Mittwoch um 10.30 Uhr bog ein 60 Jahre alter Lastwagenfahrer von der Waldstraße kommend nach links in die Bahnhofstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines aus der Ortsmitte heranfahrenden 31-jährigen Chevrolet-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Durch den Unfall wurde ein 13-jähriger Mitfahrer in dem Pkw leicht verletzt. Die Gesamtsachschadenshöhe beträgt 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell