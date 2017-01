POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Rastatt - Murgtal

Offenburg (ots) - Steinmauern - Betrunkener beschäftigt Hilfsdienste

Bewohner der Flüchtlingsunterkunft 'Am Sportplatz' riefen am Dienstag um 23.30 Uhr die Polizei zur Hilfe, da ein Mitbewohner permanent herumschrie und offenbar auf Streitsuche war. Den Beamten gelang es anschließend nicht, den betrunkenen 22-jährigen Randalierer zur Räson zu bringen, weshalb sie ihn in Gewahrsam nahmen. In der Ausnüchterungszelle gab der Mann wenig später gesundheitliche Beschwerden vor, ein verständigter Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. In der Notaufnahme angekommen begann der 22-Jährige prompt wieder zu randalieren und zu schreien, weshalb ihn eine Polizeistreife erneut abholen und zurück in die Arrestzelle bringen musste.

Rastatt - Sachschaden durch Eisplatte

Während eines Wendemanövers am Dienstag um 15 Uhr in der Zollersbühnstraße löste sich vom Dach des Aufliegers eines Sattelzuges eine größere Eisplatte. Diese traf den gerade vorbeifahrenden BMW eines 25-Jährigen und beschädigte die Windschutzscheibe. Der Fahrer selbst kam mit dem Schrecken davon.

Rastatt - Ins Rutschen geraten

In der Hindenburgstraße war es am Dienstag um 14.40 Uhr dem Skoda eines 39-Jährigen zu glatt. Der Wagen geriet auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen und krachte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Peugeot. Die Folge waren Blechschäden in einer Gesamthöhe von 7.000 Euro.

Gernsbach - Glätteunfall

Von Loffenau kommend war am Dienstag um 13.40 Uhr eine 54 Jahre alte VW Polo-Lenkerin auf der L 564 in Richtung Gernsbach unterwegs. Dabei hatte die Fahrerin offenbar einen zu geringen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Smart eines 19-Jährigen gewählt; sie rutschte mit ihrem VW auf glatter Fahrbahn gegen das Heck des Kleinwagens und verursachte 3.000 Euro Sachschaden.

Kuppenheim - Überschlagen

Kurz vor dem Ortseingang von Kuppenheim geriet am Dienstag um 12.50 Uhr auf der L 67 der Citroen einer 29 Jahre alten Mutter ins Schleudern, überschlug sich und rammte dabei die Ortstafel, ehe er im Grünstreifen auf dem Fahrzeugdach liegen blieb. Die Fahrerin und ihre ein und drei Jahre alten Kinder wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Citroen wurde mit Sachschäden in Höhe von 7.000 Euro abgeschleppt.

Kuppenheim - Übersehen

In der Favoritestraße fuhr am Dienstag um 17.15 Uhr eine 32-jährige VW-Lenkerin aus einer Hofeinfahrt heraus auf die Fahrbahn ein. Dabei übersah sie einen heranfahrenden 63 Jahre alten Fahrradfahrer. Beim Versuch, durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, stürzte der Mann auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu.

Kuppenheim - Leitplanke übersprungen

Ein 56-jähriger VW-Fahrer war am Dienstag um 13.15 Uhr auf der B 462 in Richtung Gaggenau unterwegs, als auf Höhe der Auffahrt Kuppenheim von links ein Reh in hohem Satz über die Mittelleitplanke direkt vor den Pkw sprang und von dem VW erfasst und getötet wurde. Der Jagdpächter wurde verständigt, für die Fahrzeugreparatur sind 2.000 Euro zu veranschlagen.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell