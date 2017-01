POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Baden-Baden, Bühl

Offenburg (ots) - Baden-Baden - Blechschaden

Etwa 4.000 Euro Sachschaden entstanden am Dienstag gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall am Menton-Ring. Ein 75-jähriger Autofahrer touchierte beim Vorbeifahren mit seinem Fiat Ducato einen geparkten Fiat Tipo. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Baden-Baden - Defektes Räumfahrzeug

Zu einem Unfall mit einem "Schneeschipper" kam es am Dienstag gegen 12.30 Uhr in dem Kurvenbereich der Kreuzstraße. Da die Zugleitung der Bremsen defekt war, konnte eine 56 Jahre alte Räumfahrzeugführerin nicht mehr bremsen. Sie fuhr mit der am Fahrzeug befestigen Schaufel gegen einen Suzuki. Durch die Kollision entstand am Pkw ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Bühl - Wildunfall

Beim Befahren der Omerskopfstraße stieß am Dienstag gegen 19.15 Uhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer mit einem über die Fahrbahn laufenden Reh zusammen. Das Wildtier musste daraufhin mit zwei Schüssen aus der Polizeipistole von seinem Leiden erlöst werden.

Rheinmünster- Wildunfall

Eine 63-jährige Fiat-Fahrerin war am Dienstag gegen 20 Uhr auf der K3762 in Richtung Schwarzach unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Hildmannsfeld überquerte plötzlich ein Reh die Straße. Das Wildtier wurde vom Pkw erfasst und auf der Stelle getötet. Der verständigte Jagdpächter versorgte das verendete Reh.

Rheinmünster - Unfall durch Schneeglätte

Ein Unfall mit etwa 2.500 Euro Sachschaden passierte am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der Rheinuferstraße in Richtung Greffern. Eine 37 Jahre alte Skoda-Fahrerin kam aufgrund Schneeglätte ins Schleudern und rutschte nach links an die dortige Leitplanke.

Baden-Baden- Wohnungseinbruch

Am Dienstag zwischen 15.15 Uhr und 18.15 Uhr gelangten unbekannte Täter über das Badezimmerfenster in ein Anwesen in der Sankt-Urban-Straße. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Schlüsselbunde entwendet und die Wohnung durchwühlt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221/680-0 zu melden.

