POL-OG: Meldung aus dem Bereich Lahr

Offenburg (ots) - Seelbach - Glätteunfall

Straßenglätte wurde am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr einer 51-jährigen Opel-Lenkerin auf der B 415 zum Verhängnis. Die Frau war auf der Ludwigstraße in Richtung Lahr unterwegs, als ihr Astra in einer Linkskurve ausbrach und von der Fahrbahn abkam. Der Wagen landete auf der Seite liegend in einem Straßengraben. Die Fahrerin blieb unverletzt, der Opel musste abgeschleppt werden. An der Unfallstelle war die Seelbacher Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 14 Mann im Einsatz, sicherte den Pkw und unterstützte die Bergung.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell