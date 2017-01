POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Offenburg - Kinzigtal

Offenburg (ots) - Schutterwald - Leichtfertigkeit

Ein 27-Jähriger parkte seinen Toyota am Dienstag um 18.45 Uhr auf dem Parkplatz der Mörburghalle 'Im Kirchfeld'. Im Seitenfach der Fahrertür ließ er leichtfertiger Weise seine Geldbörse liegen. Als er um 22.10 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, war die Seitenscheibe längst eingeschlagen und der Geldbeutel entwendet.

Offenburg - Feuerwehreinsatz

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr in der Halle eines Maschinenbaubetriebs in der Eckenerstraße. Dort war nach einer Verpuffung ein Industriesauger in Brand geraten, der von den Beschäftigten selbst rasch gelöscht werden konnte. Personen wurden nicht verletzt, der Schaden an der Anlage dürfte sich über mehrere Tausend Euro belaufen.

Offenburg - Schlägerei

Während des Abendessens gerieten am Dienstag um 19.35 Uhr in der Flüchtlingsunterkunft 'Am Sägeteich' zwei 19 und 28 Jahre alte Männer aneinander. Die Gründe dafür sind nicht bekannt; als sie mit Fäusten aufeinander einschlugen, wurde die Polizei alarmiert und rückte mit drei Streifenwagen an. Die leicht verletzten Streithähne wurden getrennt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Offenburg - Selbstbedienung

Die Selbstbedienung allzu wörtlich nahm am Dienstagabend um 21.20 Uhr ein 44-Jähriger in einem Einkaufsmarkt in der Okenstraße. Er packte Spirituosen und Alkoholika im Wert von über 200 Euro in zwei mitgebrachte Einkaufstaschen, dann ging er ohne zu bezahlen durch die Kassenzone und wollte das Geschäft verlassen. Er wurde vom Personal ertappt und die Polizei verständigt. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nach einem zurückliegenden Ladendiebstahl bereits Hausverbot hatte. Zur Strafanzeige wegen Diebstahls kommt nun auch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch hinzu.

Haslach i. K. - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Auf einem Parkplatz 'Im Mühlegrün 2' wurde am Dienstag zwischen 8 Uhr und 17 Uhr ein silbergrauer Fiat Punto von einem unbekannten Autofahrer angefahren und an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Damit der Besitzer des Fiat nicht auf den Reparaturkosten in Höhe von etwa 1.000 Euro sitzenbleiben muss, hoffen die Beamten des Polizeireviers Haslach nun auf Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07832-975920.

Oberwolfach - Vermeidbarer Unfall mit vermeidbaren Verletzungen

Von Walke in Richtung Oberwolfach war am Dienstag um 14.20 Uhr eine 25 Jahre alte Suzuki-Fahrerin mit Sommerbereifung auf der L 96 unterwegs. Im Verlauf einer Linkskurve 'An der Steig' geriet die Fahrerin auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen und in den Gegenverkehr. Hier konnte ein entgegenkommender 46-jähriger VW-Lenker trotz Vollbremsung eine Kollision mit dem Suzuki nicht mehr verhindern. Bei dem Aufprall wurde der nicht angegurtete Fahrer leicht verletzt, auch die Unfallverursacherin wurde vom Rettungsdienst mit Verletzungen in das Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden.

Haslach, Bollenbach - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Beim Einbiegen von der Bollenbacher Straße in die Talstraße rammte ein bislang unbekannter Sattelzug-Fahrer einen in der Talstraße geparkten blauen BMW. Trotz erheblichen Sachschadens in Höhe von 4.000 Euro setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unerlaubt fort. Die Beamten des Haslacher Polizeireviers nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07832-975920 entgegen.

