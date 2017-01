POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Kehl

Offenburg (ots) - Kehl -Brand auf dem Gelände eines Discounters-

In der Königsberger Straße in Kehl brach am Dienstag um 22:30 Uhr im Bereich der Anlieferungsrampe eines Supermarktes ein Brand aus. Zwei in dem Bereich abgestellte Rollcontainer sowie diverse dort gelagerte Gegenstände fingen Feuer; dieses konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht, ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Durch die Hitzeentwicklung wurden die Fassade sowie eine Überdachung beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, werden Zeugen, welche kurz nach 22:00 Uhr im Bereich der Königsberger Straße verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge beobachtet haben, gebeten, das Polizeirevier Kehl unter 07851 893-0 zu kontaktieren. Der enststandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro taxiert.

