POL-OG: Offenburg - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Offenburg (ots) - Stationär aufgenommen werden musste ein 18 Jahre alter Mann im Klinikum nach einer Auseinandersetzung am vergangenen Freitag. Nach seinen Angaben war er am sogenannten "Stadtbuckel" unterwegs, als er beim Vorbeigehen einen Passanten versehentlich streifte. Der 18-Jährige entschuldigte sich hierfür bei dem Fußgänger und erhielt unvermittelt Schläge. Hierbei erlitt er Kopfverletzungen. Nach dem Vorfall entfernte sich der Schläger unerkannt. Passanten fanden das Opfer und verständigten den Rettungsdienst. Zur Klärung des Sachverhalts hoffen die Beamten des Reviers Offenburg auf Zeugenhinweise. Wer hat am vergangenen Freitag den Vorfall im Bereich Grabenalle und Hauptstraße beobachtet und kann hierzu Angaben machen? Die Körperverletzung ereignete sich gegen 20.10 Uhr. Von dem Täter liegt keine weitere Beschreibung vor. Hinweise nehmen die ermittelnden Beamten unter Telefon 0781 -21 2200 entgegen.

